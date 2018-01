Policial francês preso com maconha tenta subornar PM Um policial federal da França foi preso na noite de sábado, 14, com 30 gramas de maconha, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, depois do flagrante, o homem de 27 anos ofereceu propina aos policiais do 5º Batalhão (Centro) para não ser levado à delegacia.