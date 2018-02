Policial mata colega após discussão em festa na Bahia Uma discussão entre policiais militares da Bahia terminou com assassinato em uma festa em Feira de Santana, na noite de ontem. Segundo informações da corporação, o soldado Joelson Rodrigues de Carvalho, de 36 anos, que trabalhava em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, prestava serviço como segurança particular de uma festa no Clube de Campo Cajueiro, em Feira de Santana.