Policial mata mulher dentro de boate e se suicida em SP O policial civil Marcelo Lopes, de 36 anos, matou a funcionária pública Sara Lima e cometeu suicídio na madrugada de hoje dentro de uma boate em Caraguatatuba, no litoral norte paulista. Apesar dele ser casado, testemunhas afirmam que os dois teriam um romance. Segundo a polícia, eles chegaram separados à danceteria Club Lost, na região central da cidade. No local, foram vistos abraçados. Sara, que tinha 27 anos, saiu com uma amiga e ao voltar, abraçou novamente Marcelo, que neste momento, sacou a arma e fez um único disparo à queima roupa. Em seguida, deu um tiro na própria cabeça.