Polícias Civil e Federal de PE não aderem à paralisação Em Pernambuco, os policiais civis e federais não aderiram à paralisação nacional nesta quarta-feira, 21. No entanto, um grupo de oposição ao Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol) vai fazer passeata na área central do Recife nesta tarde para reivindicar melhorias salariais. "Será uma passeata pacífica", frisou o presidente da União dos Escrivães de Polícia de Pernambuco (Uneppe), Divanildo Gonçalves da Silva. A entidade congrega 800 escrivães. O total de policiais civis no Estado é de 5,8 mil.