Polícias de MG e SP prendem 40 e matam um durante ações Em duas ações realizadas em cidades próximas nesta quarta-feira, 11, as polícias de Minas Gerais e São Paulo prenderam no total 40 pessoas acusadas de explodir caixas eletrônicos, praticar tráfico de drogas e cometer homicídios em cidades do interior dos dois Estados. Durante as operações de combate ao crime, um homem que teria reagido à prisão acabou morrendo baleado.