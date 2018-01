Política monetária asfixia a economia

Os estragos provocados pela política monetária brasileira, especialmente a elevada taxa de juros e a contração do crédito, estão asfixiando a economia. A consequência disso é o aprofundamento da crise, com o aumento do desemprego e a quebra de empresas, adiando a retomada econômica. São vários os efeitos deletérios da rigidez monetária.

O primeiro é o encarecimento do financiamento da dívida pública. Desde meados do ano passado, quando a taxa básica de juros Selic foi elevada ao nível em que permanece ainda hoje, de 14,25% ao ano, os gastos com o pagamento de juros atingiram R$ 418 bilhões acumulados nos últimos 12 meses, até agosto deste ano – ou 6,9% do Produto Interno Bruto (PIB). Isso equivale a mais de 16 vezes o gasto anual com o programa Bolsa Família, por exemplo.

O mais interessante de ser destacado é que, em julho de 2015, quando a Selic foi elevada para o nível atual, a justificativa era a pressão da inflação, que apontava para os 10,7% observados em 2015. Grande parte da elevação observada no ano passado deveu-se ao impacto da correção de preços administrados, como combustíveis, energia e tarifas de transportes públicos, além da desvalorização do real. Nenhum desses fatores se repetiu ou terá a mesma influência no ano que está em curso.

No entanto, a taxa Selic permanece em 14,25% ao ano, embora a expectativa de inflação para os próximos 12 meses seja de apenas 5,1% (Boletim Focus, 30/9/2016). Ou seja, a taxa real de juros projetada é de 8,7% ao ano – de longe a mais elevada do mundo e muito acima do retorno esperado de qualquer atividade econômica ou de qualquer projeto de investimento. Um evidente prêmio ao rentismo e ao ócio, em detrimento da produção e do investimento.

O segundo efeito deletério da rigidez monetária é a queda da arrecadação de impostos. Isso ocorre não apenas porque menor atividade econômica implica menor pagamento de tributos, mas também porque as empresas passam a ter maior dificuldade no pagamento das suas obrigações e a inadimplência aumenta.

Em agosto deste ano – último dado disponível –, a receita tributária federal teve uma contração real de 10,1%, na comparação com o mês homólogo do ano anterior. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, a queda real é de 7,5% (dados da Receita Federal). Notem que a combinação de maior gasto com juros e queda da arrecadação vai na contramão do desejado ajuste fiscal.

O terceiro efeito é a recessão. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) dos últimos 12 meses até julho passado apontou uma queda de 5,6%, denotando a gravidade do quadro recessivo. Os juros elevados aqui encarecem o crédito e o financiamento, agravando a crise.

O quarto efeito perverso é a situação financeira de empresas e de famílias. 49% das grandes empresas do País não geram caixa suficiente para pagar os juros da dívida (O Estado de S. Paulo, 26/9/2016, página B1). Ou seja, na prática, se desejarem se manter adimplentes, essas empresas terão de recorrer a novos empréstimos para quitar os anteriores, numa trajetória obviamente insustentável. O número de empresas em recuperação judicial aumentou 87,6% no primeiro semestre deste ano, segundo dados da Serasa (Valor Econômico, 5/7/2016).

O quinto efeito deletério é sobre a taxa de câmbio. Uma taxa de juro doméstica persistentemente mais elevada que a internacional é um atrativo de capitais especulativos e de valorização artificial do real, inviabilizando as exportações de manufaturados e a substituição das importações por produção local.

A conclusão é de que a política monetária brasileira está na contramão do objetivo desejado de retomada da economia. A combinação dos efeitos já elencados aqui põe em risco os tênues sinais de início de recuperação.

É preciso haver mais celeridade e intensidade na redução dos juros. Tendo em vista a queda esperada da inflação, há espaço para a redução, sem riscos, de pelo menos 5 pontos porcentuais na taxa de juros nos próximos 12 meses.

*Professor-doutor da PUC-SP, associado da Fundação Dom Cabral, é sócio-diretor da Macrosector Consultores.