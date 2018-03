Política também pesa na questão dos combustíveis, diz Gabrielli

"A decisão nunca é política só e nem só econômica. É sempre as duas coisas quando você tem uma empresa que produz 99,9 por cento dos combustíveis do país", disse Gabrielli a jornalistas, durante o Fórum Econômico Mundial para a América Latina.

"Então é evidente que essa empresa não pode pensar só do ponto de vista empresarial, porque os impactos dela são macroeconômicos", explicou o executivo.

Mais cedo ele tinha afirmado à Reuters que, ao contrário do que vem sendo especulado, a redução do preço do diesel será feita junto com a da gasolina, como sempre ocorre com o ajuste dos produtos que não seguem fórmula de equiparação com o mercado internacional, como é o caso da nafta e do querosene de aviação.

Na véspera, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o preço do diesel iria cair.

"O que eu disse foi exatamente o que o ministro Mantega também disse ontem (quarta-feira): que os preços vão cair em algum momento, mas que depende da estabilização dos preços no mercado internacional", afirmou Gabrielli.

Uma queda nos preços dos combustíveis é esperada pelo mercado, depois que os preços do petróleo despencaram em meio à crise internacional.

Gabrielli e seus diretores já afirmaram reiteradamente que a redução só ocorreria quando o cenário de preços do petróleo ficasse mais consolidado, e depois que a estatal recuperasse perdas que registrou quando não elevou os preços dos combustíveis no ano passado em meio a valores recordes do óleo.

COMPLÔ

Em rápida entrevista à Reuters antes de falar a jornalistas no fórum, Gabrielli comentou as notícias de que a Petrobras estaria patrocinando prefeituras do Partido dos Trabalhadores na Bahia, como forma de elegê-lo senador.

"É duplamente mentirosa a notícia, porque eu já desmenti que sou candidato a senador e o patrocínio de festas de São João é uma distribuição de recursos para áreas onde culturalmente tem festa de São João, para dar visibilidade à Petrobras", afirmou o executivo.

Segundo Gabrielli, das 44 cidades onde são realizadas as festas apenas oito seriam do PT.

"É material tendencioso, encomendado, é uma disputa política", disse Gabrielli sem citar nomes, mas descartando comentários na mídia de que o objetivo das denúncias seria enfraquecê-lo no comando da estatal.

"Não acredito que é visando meu cargo. Não iam usar as festas da Bahia para fazer isso. É alguém que é candidato a senador ou a outro cargo na Bahia", avaliou.

(Edição de Marcelo Teixeira)