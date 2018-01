Político português faz campanha no Second Life

O candidato à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, capital de Portugal, está usando o Second Life para angariar votos. O político António Costa, do Partido Socialista, estreou seu avatar no sábado, dia 7, mais magro e forte que na vida real. A notícia repercutiu no mundo inteiro por ser o primeiro candidato a cargo político a pedir votos formalmente no metaverso. Outros líderes como o ex-vice-presidente americano Al Gore, militante de causas ambientais, já fez propaganda política no SL, mas não com fins eleitorais. O ministro da Infra-estrutura da Itália, Antonio Di Pietro, é outro que participará de conferência no metaverso para discutir com avatares e imprensa as possíveis aplicações do mundo virtual na política. O evento será na quinta-feira, 12. A comunidade de residentes portugueses, uma das maiores do mundo, fez tantas referências a notícias relacionadas a António Costa que o assunto ficou entre os mais acessados no ranking do Google News na semana passada. O blog lusitano Área 51 1/2 "cobriu" a inauguração da sede do Partido Socialista e fez uma montagem de fotos com o rosto de Costa na vida real em cima do corpo de avatar. Discussão Em artigo publicado na edição de julho da revista Science, a pesquisadora Judith Donath, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), mostra preocupação no uso de avatares com finalidade política. Em pesquisa com usuários de metaversos, principalmente o Second Life, Judith descobriu que bonecos mais realistas e bem vestidos, com aparência mais bonita, provocam mais confiança nos interlocutores, além de parecerem mais honestos. Ela não acha positivo o uso de simulacros como meio de convencer eleitores virtuais. Seria uma forma de manipular informações do candidato por meio do avatar. Diz ela no artigo: "No futuro, políticos podem usar plataformas virtuais para convencer eleitores pela aparência do avatar". No futuro, não. Hoje. Sobre o Second Life O Second Life é um universo 3D interativo criado em 2003 onde os usuários podem conversar com outras pessoas, construir, comprar e vender itens, dançar, jogar e realizar muitas outras atividades. Para entrar no SL, o usuário precisa ter um computador com bom desempenho, conexão de banda larga e o programa cliente do programa, que pode ser baixado a partir do site do Second Life Brasil (www.secondlifebrasil.com.br), gratuitamente. O usuário não paga nada para construir o seu avatar, a representação do jogador dentro do mundo virtual. Paga apenas para construir alguma coisa, o que exige a posse de um terreno no mundo virtual e, claro, se quiser comprar itens pagos. O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews, o jornal oficial do Second Life Brasil e que pode ser acessado diretamente no inventário dos avatares. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos, agenda cultura e muito mais.