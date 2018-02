Poloneses votam em apertado segundo turno presidencial

A eleição foi convocada depois que o presidente Lech Kaczynski e muitas outras autoridades morreram num acidente aéreo na Rússia em 10 de abril.

Na votação, se enfrentam Jaroslaw Kaczynski, irmão gêmeo do presidente morto, e Bronislaw Komorowski, candidato de centro, da situação. Jaroslaw é um líder da oposição de direita, que não confia na UE.

A maioria das pesquisas apontam a vitória de Komorowski, que, presidente do Parlamento, se tornou presidente em exercício do país depois da morte de Lech Kaczynski.

No entanto, as pesquisas costumam subestimar o apoio popular a Jaroslaw Kaczynski, que se aproximou do candidato de situação nas últimas sondagens e que no primeiro turno ficou a cinco pontos percentuais de Komorowski.

Os mercados financeiros apóiam Komorowski, esperam que ele trabalhe com o primeiro-ministro Donald Tusk e as políticas de livre-mercado do premiê, que luta contra o déficit e tenta reativar a frágil economia.

Contudo, a fé católica de Kaczynski, a sua oposição a cortes de gastos, a privatizações e a sua desconfiança em relação ao grande capital, à burocracia da UE e à Rússia têm apelo entre os poloneses, principalmente entre os mais velhos e os mais pobres.

"Voto em Kacyznski porque ele é honesto, patriota e fará o melhor para a Polônia", disse o aposentado Ryszard Krysztofik, 80 anos, depois de votar.

Na Polônia, o governo liderado pelo primeiro-ministro estabelece as políticas, mas o presidente pode propor e vetar legislações, indicar autoridades chaves e influenciar nas políticas externa e de segurança.

Investidores temem que Kaczynski bloqueie reformas, assim como o seu irmão fez antes de morrer.

"Somente Kaczynski poder parar os projetos que os tubarões do livre-mercado vão tentar passar", afirmou um eleitor polonês de 38 anos.