Polpetone (Jardim de Nápoli)

Anna Angotti e Demian Takahashi (jornalistas) - "Tadinho do polpetone", suspiramos ao provar a carninha meio esturricada, com molhinho ácido e excesso de queijo que já nos reconfortou por tantos domingos. É claro que ele não é páreo aos gigantes Jacquin e Emiliano, mas tem seu mérito: em uma noite de sexta, era por esse clássico que uma multidão se acotovelava na fila de espera. Veja todos os vencedores do Prêmio Paladar Braulio Pasmanik (Empresário e gourmet) - Um dos ícones da culinária de cantinas italianas paulistas, este prato já foi melhor. Produzido em grande quantidade, para fazer frente aos milhares de admiradores deste "hamburgão" crocante, recheado de mussarela e coberto com molho de tomate com alta densidade de calorias, perdeu aquele temperinho mais caseiro, para agradar aos fãs dos sabores mais pasteurizados. Jacques Trefois (Consultor de vinhos e gourmet) - Essa antiga casa paulista é sempre a mesma. Na decoração, na alta freqüência e na boa comida. Não sei se e questão da gente mudar o gosto, mas eu já gostei bem mais, no passado, desse ótimo e histórico polpetone do Jardim de Napoli. Luiz Horta (Editor-assistente do Paladar) - Tradição e tradição não se julga, se quebra, se discute, se afronta, mas não se julga. Estava seco pra caramba e o recheio totalmente descolado do resto, tipo kinder ovo. Miguel Fazanella (Médico-empresário) - Um clássico desde que nasci. Ainda não comi outro melhor. É sempre uma alternativa rápida para uma fome de detonar. Desta vez degustei-o só. Sem acompanhamentos. Inteiiiiro. Que prazer em cortar a peca ao meio para ver a muzzarela transbordar os limites do corte e se derramando sobre o tomate. Sem comentários. Não há o que dizer. A alma italiana do sul entende a emoção. Tanto com salada (falso light) tanto com linguini ( total heavy) não tem erro. E o molho de tomate ? Tem sal, sim senhor, mas não ultrapassou o meu limite. Para terminar, limão, nutella ou pastiera. Mamma mia santa caloria! Neide Rigo (Nutricionista e autora do blog Come-se) - Não é ruim, mas não impressiona. É um prato deselegante, desajeitado. Como podem servir uma bitela de uma almôndega no meio do prato apenas rodeada de molho de tomate meio aguado, sem qualquer outro acompanhamento? Para os dias de hoje, isto é estranho. E embora a carne estivesse saborosa e bem tostada, era gordurosa e encharcada demais e o conjunto, carne e recheio de queijo, não se bicavam. Na garfada, a unidade se desmontava, carne para um lado e queijo para outro. Patrícia Ferraz (Editora do Paladar) - É um prato com história esse polpetone que tem receita secreta e deve ser reverenciado como um clássico da cidade - mas se for para avaliá-lo, mesmo, com rigor, é impossível não dizer que é pesado e bastante ácido. Roberto Smeraldi (Diretor da ONG Amigos da Terra) - O conjunto, quando comido bem quente, guarda um atrativo toque de comfort food. Mas degustando mais atentamente se observa que a carne carrega o gostinho da prévia fritura e que o molho de tomate é aguado e excessivamente ácido. Rosa Moraes (Diretora do centro de gastronomia da Anhembi-Morumbi) - Um prato simples, com sabor de infância e ainda pefeitamente executado. Silvio Giannini (Editor do guia Time Out Brasil) - Não serei eu que lutarei contra a sedução de um queijo derretido que se desprende do interior de uma almôndega gigantesca, achatada, que se esparrama pelo prato. Coloque uma criança de cinco anos ou um provecto cavalheiro e ambos terão a mesma reação _ um sorriso tão largo quando o prato. A minha é igual. Comi galhardamente, lutando para que gotas do molho de tomate não chegassem à minha camisa. Pouco importa. Este clássico não chega em primeiro graças ao padrão da concorrência, mas deveria levar menção honrosa pelas muitas alegrias já prestadas aos cidadãos desta cidade. Luiz Américo Camargo (Editor de suplementos de O Estado de S. Paulo) - Não é à toa que é um clássico. A fritura é bem feita, o queijo derrete, a crosta é crocante. Apesar de ser um prato, digamos, de alta densidade, não é dos mais pesados - mas é melhor dividi-lo. Foi interessante confrontá-lo com criações mais novas - inclusive o hambúrguer gastronômico de Erick Jacquin.