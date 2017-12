Poluição do ar custa até 189 bilhões de euros à UE, diz agência europeia

A agência realiza pesquisas para guiar os reguladores da União Europeia, que estão reconsiderando propostas feitas no ano passado pela Comissão Europeia, o Poder Executivo da UE, para aumentar a rigidez das leis sobre a qualidade do ar.

A AAE analisou o impacto da poluição do ar proveniente da indústria sobre custos de saúde, faltas ao trabalho, danos a edificações, rendimentos reduzidos na agricultura e outros custos, chegando à conclusão de que o custo total pode ter sido de ao menos 59 bilhões de euros e de até 189 bilhões de euros em 2012.

O intervalo amplo reflete as diferentes metodologias de cálculo. A título de comparação, as estimativas ficaram entre 79 bilhões e 251 bilhões de euros em 2008, início do período analisado, entre 2008 e 2012.

Os custos reduziram à medida que legislação ambiental da UE e a redução do ritmo das economias contiveram as emissões de gases poluentes, incluindo dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio, óxidos sulfúricos e particulas sólidas, mas os pesquisadores disseram que ser um desafio manter o progresso da redução das emissões em tempos de retomada do crescimento econômico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Das 30 maiores instalações que o órgão identificou como causando o maior dano, 26 eram usinas elétricas, a maioria a carvão e localizadas na Alemanha e leste Europa.

No fim do ano passado, os regulares da UE apresentaram um projeto de lei para conter a poluição do ar proveniente da indústria e do tráfego de veículos.