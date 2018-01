Polycom lança produto de conferência compatível com Skype A fabricante de produtos para teleconferências Polycom anunciou a disponibilidade de uma linha de produtos compatível com o Skype, popular software de voz sobre IP. O chamado Polycom USB Communicator permite falar com clareza nas conferências de voz pela internet e tem sua funcionalidade agora estendida pela mais recente versão do programa. É que agora o Skype pode suportar conferências com mais de 100 usuários simultâneos, fazendo do programa uma alternativa de baixo custo para reuniões com grande número de pessoas. O produto é um aparelho viva-voz USB que oferece comunicação viva-voz bidirecional, sem eco ou feedback, que funciona conectado a um PC com o programa Skype instalado. O Polycom Communicator estará disponível em todo o mundo no próximo trimestre com preço sugerido de US$ 129 para o mercado norte-americano (sem impostos).