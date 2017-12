Pombos podem levar Veneza a proibir arroz em casamentos

O prefeito de Veneza, Massimo Cacciari, está estudando a possibilidade de proibir a tradição de jogar arroz nos noivos em casamentos para reduzir a população de pombos da cidade. O arroz é um símbolo de prosperidade e fertilidade para os noivos. Mas o cereal atrai pombos e já existem cerca de 40 mil no centro histórico de Veneza. A prefeitura tem grandes despesas para limpar a sujeira que as aves fazem. Um casamento veneziano atrai todos os tipos de curiosos e, entre eles, costuma-se ver, aguardando pacientemente pela aparição de noivo e noiva, os pombos da cidade. Eles se aglomeram às centenas. Os pombos "mais espertos" já perceberam que casamentos são mais do que uma celebração - são uma abundante fonte de comida e, com mais de mil a cada ano, há arroz para muitos pombos. Os esforços para controlar a população de pombos em Veneza com a introdução de anticoncepcionais em sua cadeia alimentar tiveram pouco impacto. Com toda a comida e arroz de festa lançados na cidade, os pombos podem até ter um "prato preferido". Estima-se que a população de pombos tenha aumentado 24% no ano passado. É um problema que pesa no orçamento da cidade. A cada ano são gastos US$ 14 mil por pombo para remover as fezes das aves de estátuas e áreas públicas. Alimentar os pombos agora é proibido na maior parte da cidade, mas a medida enfrentou resistência dos 18 vendedores de comida para pombo da praça de San Marco. A cada ano eles vendem toneladas de grãos para turistas que posam para fotografias com os pombos. O prefeito diz que ou esses vendedores aceitarem a sua oferta de transferência para outras áreas, ou não serão indenizados pelas autoridades. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.