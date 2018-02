Ponte Estaiadinha é fechada após incêndios

O primeiro incêndio começou na tarde de sábado e durou duas horas, até ser controlado pelo Corpo de Bombeiros, queimando grande parte dos barracos erguidos no local. As chamas atingiram a área inferior da ponte, ao lado da pista local da Marginal do Tietê, sentido zona leste. As chamas dos barracos que queimaram derreteram as pontas de borracha dos cabos de sustentação.

O segundo foco foi registrado às 19h45 de domingo, novamente embaixo da ponte. As chamas foram controladas em uma hora. Apesar dos dois incêndios, uma parte da favela ainda está de pé.

Acampamento. As cerca de 70 famílias removidas estão acampadas na Avenida do Estado, em uma calçada na frente da unidade Armênia do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O acampamento foi improvisado com lona e restos de madeira. Os desabrigados terão nesta semana uma reunião com a Prefeitura para definir seu destino.

A administração municipal afirma que ofereceu abrigos temporários para as famílias e as cadastrou em programas habitacionais. Os moradores reclamam que não tiveram acesso à região durante o primeiro incêndio e que objetos pessoais foram perdidos.

O caso foi registrado no 2º DP (Bom Retiro) e as causas dos incêndios não foram esclarecidas. Agentes municipais afirmam que os próprios sem-teto ameaçaram pôr fogo no local, insatisfeitos com a remoção. As famílias negam. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.