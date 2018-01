Ponto Frio e Extra vão promover integração de e-commerce

A integração das plataformas tecnológicas das vendas online do Extra e do Ponto Frio, ambos controlados pelo Grupo Pão de Açúcar, deve ser concluída até o final deste ano. O projeto teve início neste mês. Segundo o vice-presidente do grupo, Hugo Bethlem, esta integração será limitada ao comércio eletrônico das empresas e deve incluir futuramente o atendimento ao cliente, a logística e as compras, visando a redução dos custos.

"A primeira etapa é integrar a plataforma de tecnologia", disse há pouco no 12º Fórum de Varejo da América Latina, em São Paulo. O Pão de Açúcar comprou o Ponto Frio em junho deste ano. Segundo ele, os sites extra.com e pontofrio.com seguirão separados "por fora" porque seus clientes são distintos. O executivo afirmou que a integração das operações será importante caso ocorra uma eventual cisão deste negócio. "Se amanhã ocorrer um spin off (cisão), a operação já vai estar integrada", disse.