População de internautas da China salta para 137 milhões O número de internautas na China registrou seu maior salto ao final de 2006, alcançando 137 milhões, informou um centro estatal de informações nesta terça-feira. A base de internautas do país cresceu em 26 milhões, 23,4%, na comparação com 2005, maior crescimento desde que o registro começou a ser feito em 1997. Com isso, 10,5% da população do país está online, segundo o China Internet Network Information Center (CNNIC), em seu 19º relatório sobre o desenvolvimento da internet. Na China, país que está perto de lançar um padrão de telefonia móvel capaz de transmitir dados em alta velocidade, 17 milhões de pessoas usam celulares para acessar a Web, e 104 milhões têm acesso à internet em banda larga. O hábito mais popular entre jovens na China é navegar na Web, segundo informou a mídia estatal.