População dos EUA consome 10 horas por dia de mídia Os norte-americanos vão passar neste ano quase 10 horas por dia vendo televisão, surfando na internet, lendo livros, jornais e revistas e ouvindo música, disse nesta sexta-feira o Censo dos Estados Unidos. Em seu relatório "Sumário Estatístico dos Estudos Unidos: 2007", a agência notou também que os norte-americanos bebem cerca de um galão (3,78 litros) de refrigerante por semana, e metade desta quantidade de leite, água mineral, café e cerveja. Tudo isso pode explicar outro número contido no relatório de 1.300 páginas: cerca de dois terços dos norte-americanos vivem com sobrepreso e um terço destes são obesos. A informação foi obtida através de pesquisas e dados coletados por outras agências do governo, indústrias e grupos comerciais, além de organizações privadas. Grupos industriais forneceram as informações sobre o uso de mídia. Eles projetam que os norte-americanos vão passar em média quase 4 horas e meia por dia na frente da televisão em 2006. Os norte-americanos vão passar outras 2 horas e meia ouvindo rádio e meia hora ouvindo músicas gravadas. As horas restantes são gastas em leitura de jornais, na Internet, com videogames e leitura de outros tipos de mídia. Online As projeções indicam que neste ano o tempo gasto per capta na internet vai ser pela primeira vez maior que o tempo dedicado a leitura de jornais. Os norte-americanos passam cerca de meia hora por dia em cada uma destas atividades. Cerca de 97 milhões de usuários de internet procuraram notícias online em 2005 e 92 milhões compraram algum produto online. Noventa e um milhões fizeram reserva de viagens, segundo os números, e 13 milhões criaram um blog.