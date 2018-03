Popularidade de Lula passa incólume por crise política do Senado

Segundo o instituto Datafolha, para 67 por cento dos entrevistados, o governo é ótimo ou bom, variação dentro da margem de erro na comparação com a última pesquisa, feita em maio, quando Lula atingiu 69 por cento de aprovação.

O governo do petista é regular na avaliação de 25 por cento dos brasileiros, ante 24 por cento na última pesquisa.

Para 8 por cento, a administração de Lula é ruim ou péssima, contra 6 por cento verificados no levantamento anterior.

Lula está a apenas três pontos percentuais de seu próprio recorde, de 70 por cento, alcançado em novembro do ano passado. Foi o melhor resultado atingido por um presidente brasileiro desde que o Datafolha iniciou a pesquisa, em 1990.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PARLAMENTO REPROVADO

Já o Congresso atingiu índice de reprovação de 44 por cento, segundo a pesquisa. No último levantamento, esse indicador estava em 34 por cento.

A pesquisa publicada neste domingo aponta ainda que 74 por cento dos brasileiros defendem a saída de José Sarney (PMDB-AP) da presidência do Senado. Para 66 por cento dos entrevistados, o senador está envolvido em irregularidades.

Nessa seara, 36 por cento das pessoas consultadas preferem um afastamento temporário de Sarney, enquanto 38 por cento defendem a renúncia.

A pesquisa mostra a dissociação entre a popularidade de Lula e a crise no Senado. "O Lula conseguiu passar incólume pela crise, o Congresso, não", disse Mauro Paulino, diretor-geral do Datafolha, de acordo com o jornal.

A pesquisa Datafolha ouviu 4.100 pessoas entre os dias 11 e 13 de agosto.