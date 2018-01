Popularização do digital levou até Bill Gates à folia Mesmo que você não fosse assíduo frequentador das salas de cinema ou fã de ficção científica em 1999, a massificação do digital lhe seria evidente. Curiosamente, naquele ano, a cibercultura foi tema do Carnaval em São Paulo. A Unidos do Peruche levou ao Anhembi o samba-enredo Bill Gates: o cérebro do futuro, homenageando o engenheiro e empresário por trás do Windows. Na avenida, a história não fez tanto sucesso e a Peruche amargou a 9ª colocação. Já fora dela... O País, que recebeu no fatídico fim do século seu primeiro link de banda larga, tem quase 90% de seus computadores rodando o sistema da Microsoft. Outro queridinho nacional é o MSN. O comunicador instantâneo, posteriormente rebatizado como Windows Live Messenger, nasceu em 1999 e angariou, dez anos depois, nada menos do que 35 milhões de usuários no Brasil. Mas o fenômeno digital transcende limites de marca, nação e até categoria. Não importa a área – do entretenimento à governança –, ela foi transformada pela web e a efervescência criativa de 1999. Há uma década nasceu a lógica P2P e o Napster. E também os jogos online. O lançamento atual OnLive – que aponta para um futuro sem consoles – só foi possível depois do Dreamcast autorizar, em 1999, seus jogadores a brincarem pela rede. A política nacional também engatinhava na web com a prefeitura do Rio lançando seu portal. E, já que o governo estava online, por que não fazer pressão pela internet? Foi o que fizeram cidadãos em 13 de janeiro, passando o dia desconectados em protesto aos altos preços dos serviços de telecom – que infelizmente continuam os maiores do mundo ainda hoje.