Populy estréia novo serviço de vídeos na internet Com o Populy TV, o site que mistura ferramentas de blogs e site de relacionamentos, lança um novo serviço interativo de vídeos a partir das contribuições dos usuários. São 17 canais de acesso gratuito, via Web, com diversas categorias de conteúdo informativo e de diversão com temas como música pop, Comédia, Hits Brasil, Rap, Funk, Hora do Intervalo, Cinema, Esportes, Kids, Games, Carnaval, TV e Séries, Bizarro, Religioso, Pet, People e Climatempo; esta última, fruto da parceria com a equipe de meteorologistas do site mais acessado sobre o tema. O conteúdo é livre. Porém, apenas os usuários cadastrados na comunidade Populy poderão enviar sugestões de vídeos para a programação. Todo o material enviado é analisado pela equipe desenvolvedora do Populy e, quando aprovados, integra a programação do canal pertinente ao tema sugerido. Porém, apenas arquivos criados pelos próprios usuários poderão entrar na programação, por questões claras de respeito aos direitos autorais. Sobre o site Com cerca de 300 mil perfis cadastrados, mais de 40 mil vídeos e 900 mil fotos postadas, o Populy conta com ferramentas de chat e blog integradas. Os usuários contam com espaço para a publicação de vídeos, músicas e mais de 100 fotos em slideshow, com opções de compartilhamento seguro. Um recurso exclusivo ainda permite a personalização dos perfis com diferentes modelos de cor. Uma das características mais importantes do Populy é a privacidade. Cada usuário define o nível de privacidade - Total, Parcial ou Livre - para enviar mensagens aos amigos. Dessa forma, ao deixar um recado para alguém, basta escolher se todos podem ler, se a mensagem é reservada apenas aos amigos ou se só ?dono? do espaço poderá visualizar. Por meio de uma parceria com o iMusica, o Populy Plus ainda conta com um espaço especial que permite a compra direta de arquivos MP3.