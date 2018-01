Por Gustavo Mini Mais suave, menos rígido, mais devagar, mais fraco

Não me leve a mal, não é que eu queira que sejamos um povo acomodadão. É que acho que andam nos aplicando um golpe com todo esse papo de liderança e empreendedorismo. A chegada de investimentos e escritórios de centenas de empresas dos EUA no Brasil nos últimos anos trouxe junto na bagagem a bíblia americana do fazer negócios. Um evangelho recheado de ideias bem sucedidas, mas também de uma retórica chatíssima e perigosa para a saúde mental.

O expoente desse pensamento tem nome e sobrenome. Steve Jobs foi o gênio criativo que costurou num só negócio diferentes culturas e estratos sociais. Foi na sua morte que essa segunda face mais pop apareceu. De repente, Jobs não era apenas o mártir de geeks e entrepreneurs, mas figurinha de chiclete no bolso de trabalhadores de classes emergentes e subcelebridades.

A face de Jobs mais visível e citada em geral são sua intuição para entender movimentos culturais e sua capacidade de articular diferentes linguagens para fazer acontecer. O que no léxico popular acaba reduzido a clichês abstratos como "inovação", "liderança" e "convergência". Menos comentado e menos conhecido é seu lado nervoso, ditatorial, talvez doente. Sua índole "patrola", que produziu não apenas produtos memoráveis e relevantes, mas também talvez uma boa dose de aflição mental em quem trabalhava com ele. E é aí que eu quero chegar.

O lado obcecado, nervoso e intempestivo dos gênios é frequentemente usado por líderes não tão geniais assim para justificar comportamentos inapropriados e compor ambientes de trabalho nos quais as pessoas dão o sangue pela empresa como se estivessem criando o próximo iPhone. Mas em 99,9% dos casos elas não estão trabalhando no próximo iPhone, muito embora alguns líderes usem a retórica para tentar convencer suas equipes de que as bizarrices pelas quais passam no dia a dia vão, de alguma forma, mudar o mundo.

Lembra quando o Daft Punk cantava Harder, Better, Faster, Stronger? Pois então. A música foi lançada em 2001, deve ter sido composta no século anterior. Talvez seja hora de apostar em um mantra contrário, mais afinado com as necessidades contemporâneas: softer, worser, slower, weaker. O seu chefe não vai gostar, mas sua família, seus amigos, seu coração e sua sanidade vão.