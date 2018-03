Por mais turistas na Copa, Dilma muda emissão de vistos

As regras valem para quem vem de países que deem o mesmo tratamento a brasileiros. O texto sancionado pela presidente prevê ainda que o Ministério das Relações Exteriores adote novos procedimentos para facilitar a concessão de vistos e edite normas que garantam a reciprocidade em relação a outros países.

Em duas peças publicitárias, o Ministério do Turismo destaca que cerca de 600 mil turistas devem estar no Brasil no período dos jogos do mundial. Companhias aéreas e profissionais do setor ainda estão na expectativa em relação ao número de estrangeiros atraídos pela Copa. "O nosso objetivo é aumentar o número de turistas", avaliou o ministro do Turismo, Vinicius Lages. "A medida vai tornar o Brasil mais competitivo como destino turístico."

Para obter o visto, o estrangeiro agora poderá preencher um formulário no Portal Consular, página do Itamaraty na internet. No endereço, o interessado apresentará cópia digital de documentos solicitados pelo governo brasileiro e o comprovante de pagamento de taxas. O Itamaraty e outros órgãos federais poderão requerer ao turista, em situações especiais, os documentos originais do estrangeiro.

A mudança nos procedimentos de emissão de vistos teve por base um projeto do deputado federal Carlos Eduardo Cadoca (PCdoB-PE). A proposta foi aprovada pela Câmara e pelo Senado e aguardava há um mês a sanção da presidente Dilma. Dados da Organização Mundial do Turismo, apresentados pelo governo, indicam que facilitar procedimentos de vistos pode aumentar em até 25% as chegadas internacionais nos aeroportos.