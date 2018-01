Por que a internet se preocupa tanto com as decisões do MinC? Desde o início de 2011, pessoas e entidades ligadas à internet no Brasil se voltaram contra Ana de Hollanda, ex-ministra da Cultura que assumiu a pasta no início do mandato da presidente Dilma Rousseff. E por que tanto interesse no Ministério da Cultura (MinC)? Não é da competência dele regular diretamente a internet. Há outros responsáveis por isso, como o Ministério das Comunicações, a Anatel e os parlamentares, que estão com o Marco Civil da Internet nas mãos e insistem em adiar a votação.