POR QUE COM A ‘MÚSICA’ FOI PIOR? Em poucas palavras: modelo de negócios mais diversificado e tamanhos maiores de arquivos. Ou seja, enquanto as gravadoras até pouco tempo atrás ganhavam dinheiro apenas com a venda dos CDs, os estúdios faturavam com diversos negócios – venda das entradas de cinema, DVDs, direitos de exibição em televisão e licenciamento do uso de filmes e personagens em centenas de produtos. Historicamente a Disney sempre foi a empresa que mais investiu em produtos associados a seus filmes. Hoje ganha muito dinheiro com a divisão de licenciamentos. Apenas em 2007 foram US$ 26 bilhões. Além disso, para baixar uma música da internet com uma conexão de banda larga satisfatória (2 Mbps), você leva apenas poucos minutos. Já para baixar um filme são necessárias algumas boas horas. Mas isso também pode mudar. Em países como Coreia e Japão, onde a banda é larga mesmo (50 Mbps), já é possível baixar filmes bem mais rapidamente. Aos estúdios não resta outros caminhos a não ser correr para oferecer conteúdo legítimo na web. Veja as armas da indústria no quadro à direita.