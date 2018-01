POR QUE EU BAIXO? ‘NINGUÉM É PUNIDO’ - A fisioterapeuta Carolina, de 23 anos, baixa muita música, a ponto de ocupar todo o disco rígido do computador. ‘É mais prático. Tenho um celular que toca músicas. Já baixo em MP3, não preciso ‘ripar’ um CD para isso.’ Embora afirme que ‘os artistas deveriam ser recompensados’, ela diz ter a certeza de que nunca será punida. ‘Ninguém é punido no Brasil, nem deveria ser. Os downloads são naturais.’ Ela vive entre amigos ‘baixadores’ com quem troca arquivos pela internet. EM NOME DO SOM - O DJ carioca Rodrigo, de 33 anos, baixa arquivos para conhecer bandas novas. ‘Se tivesse que comprar, conheceria 1% dos discos que conheço.’ Ele não se importa em estar fora da lei, principalmente porque os arquivos que consegue ilegalmente são, na maioria das vezes, de shows que não virão para o Brasil. ‘E seria impossível ter dinheiro para comprar tudo que ouço.’ Ele recorre na maioria das vezes a torrents, para ‘entender melhor a intenção da banda’.