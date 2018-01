'Por que não se cala?' contra Chávez é usado como ringtone

No último sábado, 10, o rei Juan Carlos da Espanha mandou um cala-boca público ao presidente da Venezuela - perguntou a Hugo Chávez "por que não se cala?" na 17ª Cúpula Ibero-americana de chefes de Estado, em Santiago. Um dia depois, no domingo, 11, a blogosfera internacional já havia sido tomada por imagens e um remix da fala de Juan Carlos. Nesta terça-feira, 13, o som chegou aos celulares. Veja também: Chávez diz que ninguém pode calar latino-americanos Após briga com rei, empresários reclamam de Chávez Chávez diz que rei da Espanha não poderia mandá-lo se calar Chávez chama o rei da Espanha de golpista Briga entre Chávez e rei vira disputa política na Espanha Blogueiros e internautas reproduziram o som da voz do rei da Espanha em ritmo funk, um arquivo MP3 de 13 segundos que virou hit na web. O principal indexador de blogs do mundo, Technorati, trazia na manhã desta terça 1.561 posts com as palavras "por que no te callas" (o original, em espanhol). O áudio está sendo usado como ringtone de celulares, distribuído por sites de compartilhamento de arquivos como Rapidshare. No YouTube (ao lado), o vídeo já foi exibido mais de 300 mil vezes. A troca de farpas se deu após o presidente venezuelano ter chamado ex-primeiro-ministro espanhol José María Aznar de "fascista". Chávez disse ainda que, em uma conversa particular, o espanhol teria usado o termo "esses se f..." ao se referir aos países mais pobres do mundo. Diante da intervenção, o premiê espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, pediu a palavra para lembrar ao líder venezuelano que estava em uma mesa com governos democráticos que representam seus cidadãos em uma comunidade ibero-americana que tem como princípio essencial o respeito. Chávez tentou interromper Zapatero e defendeu sua liberdade de expressão. Foi então que interveio o rei da Espanha. Zangado, apontou o dedo para Chávez e perguntou: "Por que não se cala?".