Por que no Brasil é mais caro? Após o congelamento do leilão nacional do famigerado Laptop de U$S 100, que custará, no Brasil, cerca de U$S 360, a polêmica continua. A última "novidade" é que os dois modelos de maior destaque, o Classmate da Intel e o XO da OLPC, foram oferecidos ao Brasil, Peru e Uruguai por preços diferentes. Detalhe: no nosso país o valor foi o mais alto. Leia a reportagem completa no caderno Economia & Negócios desta sexta-feira no Estado. O Link entrevistou, em dezembro, um representante da OLPC que culpou algumas exigências específicas do governo brasileiro pelo alto preço do notebook popular, no país. A definição do valor dos portáteis está prometida, até o momento, para esse mês e segundo o Ministério da Educação há inclusive a possibilidade do pregão, feito em dezembro, ser cancelado. Em outubro, o Link publicou uma reportagem mostrando como foi a experiência de alunos e professores que testaram os laptops de baixo custo. Para mais informações acesse o site http://www.inclusaodigital.gov.br/inclusao/. Leia mais no Link: Conheça o famoso laptop de US$ 100 Entrevista com o pai do laptop popular