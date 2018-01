Por que o Wii se tornou um sucesso mundial? Mais barato e simples que os seus principais concorrentes, o Wii dominou o mercado norte-americano de videogames em 2007. O sucesso do console da Nintendo gerou um aumento de 43% nas vendas do setor. Leia a reportagem completa no caderno Economia & Negócios desta sexta-feira no Estado. Em dezembro de 2006, o Link testou o recém lançado Wii e os outros consoles da nova geração, o PS3 e o Xbox 360, e destacava que a grande diversão do aparelho da Nintendo é reunir os amigos e fazer a festa. Graças a seu controle sensível a movimentos, que revolucionou a maneira de jogar, o Wii despertou o interesse de muitas pessoas que até então não costumavam jogar, tornando-se um sucesso imediato. Um dos principais atrativos do revolucionário console é que ele seria um bom exercício físico. Verdade ou Mentira? Em sua coluna Navegar Impreciso do dia 7 de janeiro, Pedro Doria responde a essa pergunta. No Brasil, apesar de ser bem fácil encontrar o Wii, o alto preço cobrado pelo videogame nas grandes lojas do País ainda afasta os não aficionados. Leia mais no Link: Nintendo lidera na guerra dos games A violenta batalha pelo segundo lugar Nintendo abala o mercado de novo Aos poucos, games mudam de mãos