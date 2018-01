Por R$ 654 cada, Positivo vence pregão para laptop popular

A Positivo Informática vencer no início da tarde desta quarta-feira, 19, o pregão eletrônico para compra de computadores de baixo custo pelo governo. O menor lance foi de R$ 98,18 milhões para um lote de 150 mil portáteis, o equivalente a R$ 654,50 (ou US$ 361,80) por unidade. O produto oferecido pela empresa é o Classmate PC, feito em parceria com a Intel. VEJA TAMBÉM Link - Testes com três modelos de laptops de baixo custo O pregão segue pela tarde desta quarta, quando o Ministério da Educação pretende negociar valores mais baixos. Nesta terça-feira, 18, a concorrência não foi finalizada porque os preços oferecidos pelos concorrentes foram considerados "MUITO altos" (com muito em maiúsculas) pelo leiloeiro, quando comparados ao preço de referência da administração pública. O melhor lance apresentado pelas empresas foi de R$ 128,26 milhões, o que correspondeu a um preço de R$ 855 por laptop. No começo do mês, Cezar Alvarez, assessor especial da Presidência da República, afirmou que o governo esperava pagar menos de US$ 300 por máquina, incluindo a entrega nas escolas e três anos de assistência técnica. O edital foi publicado no último dia 6. Apesar de a Positivo sair na frente, o governo ainda fará testes práticos nas escolas com os laptops antes de fechar negócio com qualquer fabricantes. Os testes ocorrerão na quinta e sexta-feira.