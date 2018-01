‘Porco bom é o caipira, criado com lavagem’ Os amigos e colegas de Saul Galvão relembram com saudade seu grande caráter, simpatia, cordialidade, irreverência, graça ao contar histórias, respeito conquistado como crítico de vinhos (o melhor do Brasil) e de restaurantes. Sua afeição ao copo e à mesa fez com que apreciasse da cerveja ao vinho, do Bordeaux ao espumante nacional, do picadinho carioca ao caviar iraniano, da batata frita à trufa branca. Veja também: Bons vinhos até o fim A. P. Quartim de Moraes: 'Afiado e generoso' A mesa da família em Jaú O negócio é passar bem Saulzice típica: vinho branco com bacalhau Teorias do Saul sobre harmonização Fotos de Saul Galvão Os mesmos amigos e colegas, porém, jamais esquecerão a maior predileção gastronômica de Saul: o leitão assado na terra amada e idolatrada, Jaú, situada a 304 quilômetros de São Paulo. Geralmente ele o saboreava na casa da mãe, d. Sila, nos almoços de ano-novo e outras comemorações familiares. Morando na capital do Estado, encomendava-o por telefone e viajava até lá, se preciso de ônibus, para entregar-se a um ritual gustativo praticado desde a infância. "Leitão não, leitoa", corrigia Saul. "A carne da fêmea é mais gostosa e não tem catinga." Saul desenvolveu uma teoria de inspiração caipira sobre a carne de porco. A de Jaú era melhor porque derivava de suínos caipiras, criados em chiqueiros e alimentados com lavagem. "Essas maravilhas estão sendo substituídas pelas raças europeias, atléticas, mais convenientes financeiramente", queixava-se. Segundo ele, em sua infância e juventude a carne de porco era incomparável. "Hoje, pode ser mais saudável, pois tem menos gordura, mas é fraca de gosto, insípida." Somente em duas ocasiões Saul viu ameaçado o primado de Jaú. A primeira foi em 2005, na cidade de São Paulo, em jantar na casa dos amigos Marina e Fausto Pena Moreira, com Alex Atala no comando da cozinha. "O grande chef encontrou um passadista, criador de porquinhos à antiga", explicava Saul. "Fez o homem deixar a pele ao lado do lombo, dividiu em porções e grelhou em frigideiras pesadas, com pouco tempero. A carne chegou à mesa úmida, crocante e deliciosa." A outra aconteceu em 2006, em Portugal, na região da Bairrada, em almoço oferecido pelo amigo vinhateiro Mário Neves, das Caves Aliança. "Os portugueses têm um leitão assado diferente do nosso", concluiu. "A pele fica laqueada, como se fosse envernizada, tipo pato à Pequim. Devo admitir, com certa relutância, que comi em Portugal um leitão tão bom quanto o preparado na casa de d. Sila." jadiaslopes@terra.com.br