Porco na lata

Anna Angotti & Demian Takahashi: O Demian defendia o Buta no Kakuni, do Kinoshita: "O nabo tava melhor que o da batchan, o Murakami conseguiu tirar todo o ardido e só sobrou a textura e o sabor", repetia com entusiasmo. E eu defendia o porco do Dalva e Dito. Afinal, em um só prato, o Alex Atala conseguiu reunir a linguicinha apimentada, a costelinha perfeita, o tempero impregnado em cada fibra das carnes... e o purê com pequi perfumado e refrescante para lembrar que o Brasil pode ser exótico quando bem entender. "E você vem me falar de nabo?", eu provocava. No auge da discussão, quando consegui lembrá-lo de que a categoria era "carne de porco" e não "nabo", finalmente angariei o voto. Blog Alho, Passas e Maçãs: Espécie de mosaico suíno. Pedaços da costela e da paleta, cortados em formas diferentes, confitados e em boa quantidade: dividi com minha mulher e ambos saímos satisfeitos. A pele vem crocante e sequinha. Traz um pouquinho a mais de sal do que podia ter, mas longe de incomodar. E o purê de pequi que o acompanha funciona bem: seu adocicado contrasta o sal da gordura, enquanto o aroma frugal combina com o cheiro forte (e agradável) do porco. O resultado é um prato consistente, de sabor intenso e atraente. Muitíssimo bom. Braulio Pasmanik: Não tive sorte com este prato criado pelo grande Alex Atala, elencado pelo premio. Não sou grande apreciador de carne de porco e segundo comentário do próprio Alex, pequi é um caso de amor ou ódio, e é claro o meu é o segundo. O preparo da carne é perfeito, crocante por fora, macio e untuoso por dentro e o sabor ótimo. Já o aroma desprendido pelo purê de batatas, aromatizado com o fruto amazônico, me "envesga o paladar"! Jacques Trefois: Bom prato, macia e gostosa a carne de porco. O purê de pequi e outro assunto. Pessoalmente eu gosto de pequi, mais em quantidade discreta, como condimento, como acompanhante, não como principal. Do jeito que esse purê foi apresentado ele apaga a boa carne de porco. Seria mais delicado e mais saboroso colocar um purê de batatas misturando com uma dose pequena de pequi. Janaina Fidalgo: Uma ode aos interiores do Brasil sem energia elétrica nem geladeira. Para lembrar das histórias dos avôs. Sequinho, com uma crosta crocante e um interessante uso do pequi no purê de batata. Luiz Américo Camargo: O sabor suíno em grande momento, sem inibições. Um prato que valoriza a diferença entre os cortes e que aposta naquele gostinho de banha que quase todo brasileiro (via Portugal, ou via interior do Brasil) traz na memória. Perdeu por pouco. Luiz Horta: Sou dos países do porco, este mega confit de tudo me pegou imediatamente, delicioso, uma ode ao senhor porco. Foi no olho mecânico para a final com o do Pomodori, venceu por uma untuosidade a mais da banha. Neide Rigo: De todos os porcos que provei do Prêmio Paladar, sem dúvida, este é o melhor. A carne, de partes diferentes, chega quente e suculenta com linguiça artesanal, alhos inteiros e molho apurado. Não se parece com a carne de lata, mais simples e mais suculenta, que tenho na memória, mas estava bem temperada, com fibras macias, cremosas, sendo que o único defeito seja, talvez, a porção exagerada para uma pessoa. O purê é delicioso e o pequi casa bem com a leve doçura da carne de porco. Mas, por ter retrogosto forte e persistente, ressaltado pela gordura da carne, a fruta deveria entrar numa proporção menor para um purê menos agressivo. Patrícia Ferraz: Bem macio e saboroso, com a gordura quebrada pelo purê de pequi. Roberto Smeraldi: Chega perto da excelência. Confitado de maneira lenta e primorosa, revela e valoriza a diversidade de cortes, da paleta à costela. Triunfa na melhor categoria de todo o Paladar, na qual outros três mereceriam menção. Dalva e Dito acertou mesmo na lata. Silvio Giannini: Deste lado do Atlântico, o confit francês perdeu sua pretensa elegância travestido de popular metódo caipira de conservação, a tal da "lata". A imersão de carne em sua própria gordura produz realmente maravilhas, além de excelente método de conservação de alimentos. Mais uma vez, no entanto, ainda não foi desta vez que tive sorte com o Dalva e Dito. Os pedaços de costelinha, paleta e lombinho, cozidos lentamente na gordura, me pareceram excessivamente duros, sugerindo que passaram mais tempo do que o necessário na fritura final. A casa estava cheia no almoço de domingo e derrapões acontecem. Enfim... Pontos para a escolta do purê de batata com mandioca, ligeiramente regado por pequi. Não levou e sai com certa frustração. Achei que seria outra barbada.