PORQUE ‘LIPS’ É LEGAL MUITAS MÚSICAS Além de clássicos do rock e da música pop, o jogo também conta com músicas atuais e hits inusitados, como músicas country e rap. JOGUE JUNTO A qualquer momento, um segundo cantor pode entrar na festa. Basta sacudir o microfone que imediatamente a tela se divide com a letra para os dois jogadores seguirem. AO MESMO TEMPO Além de permitir que dois jogadores joguem duelando entre si ou em um dueto cooperativo, mais duas pessoas podem interagir com o game usando os controles do Xbox 360 para adicionar sons à música em tempo real. COMPRE MÚSICAS Dentro do ambiente online do Xbox, as músicas, que custam em média o equivalente a US$ 2, são variadas e simples de comprar. Pena que as músicas compradas ficam apenas dentro do Xbox 360. SEU SOM Um dos recursos mais bacanas é a possibilidade de incluir qualquer música que você ouça no repertório do jogo. As músicas podem estar dentro de pen drives ou em aparelhos como o iPod ou o Zune. FESTA TOTAL Nas músicas colocadas pelo usuário, além dos dois cantores, mais duas pessoas podem agir como VJ, modificando o visual do vídeo que acompanha a música.