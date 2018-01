Portabilidade numérica exige transferência rápida O sucesso na prática do direito de mudar de operadora de telefonia conservando o número de telefone, a chamada portabilidade, depende de o processo de transferência ser rápido e confiável, disse nesta sexta o sócio de estratégia da consultoria Accenture, Ricardo Distler, em apresentação no seminário "Soluções para Controle de Evasão de Recursos em Telecom". Ele mostrou casos de diversos países. Onde há maior transferência usando a portabilidade, em Hong Kong, e na Finlândia, a mudança é feita em poucos dias e é proibida a cobrança de taxa pela operadora para liberar o cliente. Em países onde a portabilidade é muito pouco usada, como no Reino Unido e na Holanda, ocorre o contrário: o processo pode levar semanas e há cobrança de taxa que pode chegar na Inglaterra a US$ 125. Ele destacou que o sucesso ou não portabilidade depende muito do envolvimento do órgão regulador e da atenção aos detalhes.