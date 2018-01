Portabilidade numérica não terá custos para usuário As operadoras fixas e móveis não poderão repassar ao consumidor os custos envolvidos na implantação da portabilidade numérica, a permissão para um usuário trocar de empresa telefônica e manter o seu número. A informação foi dada pelo assessor do conselho da Agência Nacional de Telecomunicações, Luiz Antonio Vale Moura, durante o seminário Soluções para Controle da Evasão de Recursos em Telecom. "As empresas têm que bancar isso aí", disse ele. Segundo Moura, a portabilidade sem custos para o consumidor já estava prevista nos contratos de concessão das operadoras. "O único caso no mundo onde a recuperação do custo, e parcial, foi autorizada, foi nos Estados Unidos", disse Moura. Ele também observou que mesmo nos casos onde o cliente deve para operadora, ele não pode ter a transferência de seu número de telefone indeferida, ainda que esteja ferindo contrato de fidelidade por tempo indeterminado. Moura ressaltou também que existe uma cobrança de taxa opcional pela operador que receber o cliente que quiser manter o seu número, mas nenhuma por parte da empresa que perder o usuário. Ele disse ainda que será muito difícil o conselho aprovar uma prorrogação do prazo de 50 dias para consulta pública de portabilidade, iniciado em 4 de setembro. De acordo com ele, a Anatel considera que é um direito do usuário manter seu número, quando mudar de empresa ou de endereço. "Acho que demorou", disse. Moura deixou em silencia um auditório com 96 pessoas do setor, sendo 57 de operadoras.