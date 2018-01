Portabilidade trará concorrência sem onerar consumidor A implantação da portabilidade numérica na telefonia acirrará a concorrência, principalmente no mercado corporativo de telefonia fixa e no serviço móvel pessoal, segundo o superintendente de serviços públicos da Anatel, Gilberto Alves. Segundo ele, o Brasil será o primeiro País da América Latina a implantar a portabilidade, que permite que o usuário de telefonia mude de operadora (fixa ou móvel) e leve consigo o número do seu telefone para a nova prestadora. Segundo Alves, na média dos 30 países que já implantaram a portabilidade e que foram estudados pela Anatel para a confecção das regras, ao final de três ou quatro anos do início do processo, o número de usuários portados estava entre 10% e 20%. Ele participou nesta quarta, no Rio, da segunda audiência pública, de uma série de três, sobre a portabilidade no Brasil. O superintendente acredita que, na telefonia fixa, a migração dos clientes corporativos será o ponto mais sensível. Segundo ele, muitas das fixas muitas vezes têm 95% da planta nas áreas de concessão, mas os 5% restantes, em alguns casos, respondem por 18% da receita nessas áreas, tal a importância dos clientes corporativos. "A competição vai se acirrar naturalmente junto a esses clientes", acredita. Identidade Além disso, ele avalia que, mesmo que a competição no serviço móvel pessoal já seja mais intensa do que na telefonia fixa, muitos usuários não migram de operadora para manter o número do celular. Transposto esse limite com a implantação da portabilidade, será mais difícil para as empresas segurar os clientes. O cronograma de implantação da portabilidade no Brasil prevê que a regulamentação esteja pronta até o dia 15 de dezembro deste ano. A partir daí, há um prazo de 18 meses para adequação das empresas às novas regras sendo que na metade desse prazo, em nove meses, as redes terão que estar implantadas para os testes. O prazo é considerado curto pelas empresas, mas os técnicos da Anatel que participaram da audiência argumentam que os prazos foram estabelecidos com base numa ampla pesquisa internacional e em outras operações que já foram feitas na rede aqui no Brasil. Eles argumentam, inclusive, que "uma operadora fixa" já declarou à agência considerar o prazo factível. Segundo fontes que participaram da audiência, essa empresa seria a Brasil Telecom. Sem custos Outro benefício da mudança é que ela não deve gerar custos para os consumidores: a expectativa da Anatel é que a portabilidade numérica não seja cobrada dos usuários, como querem as empresas de telefonia, segundo afirmaram técnicos da agência. Segundo um deles, respondendo a pergunta específica de participante da audiência, afirmou que "a Anatel não pretende fixar valores para portabilidade, mas vai homologá-los e espera que sejam justos, razoáveis e muito baixos. Nossa expectativa é que nem sejam cobrados dos usuários". No modelo de portabilidade dos Estados Unidos, os usuários pagam pelo sistema, mas os técnicos da Anatel avaliam que o modelo não funcionaria no Brasil, onde seria contraditório com o Código de Defesa do Consumidor.