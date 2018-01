Portais reclamam de restrições nas eleições Nestas eleições, não são só os candidatos a prefeito e vereador que reclamam das restrições impostas pelo TSE ao uso da internet, com a impossibilidade de terem blogs, postar no YouTube ou mesmo montar um perfil no Orkut. No MediaOn, os portais de notícias também alegaram que estão sendo cerceados pelas regras da Justiça Eleitoral. Foi o primeiro – e mais acalorado – debate de todo o evento. "A lei exige que, se você entrevistar um candidato, precisa entrevistar a todos, mesmo os que não tiverem representatividade nas pesquisas de intenções de voto", diz o editor-chefe do Terra Magazine, Bob Fernandes. "Como vamos cobrir as eleições no Brasil inteiro assim? Como vamos cobrir as eleições para vereadores se temos de, ao falar dos principais, falar de todos?" Segundo o editor-chefe da Folha Online, Ricardo Feltrim, essa regra atrapalha a divulgação de fatos relevantes. "Imagine que dois candidatos comecem a brigar e isso é noticiado no portal. Por dar espaço a esses dois candidatos, que viraram notícia por interesse jornalístico, sou obrigado a dar espaço para outros candidatos que podem não ter novidade nenhuma no momento." Isso, entretanto, deve mudar em breve. Para Fernandes, quando as eleições "esquentarem" e chegarem mais próximas à reta final, as regras deverão ser desobedecidas. "Ninguém conseguirá segurar o noticiário online", diz. "Quando um site começar a descumprir, outros irão atrás. Não tem jeito."