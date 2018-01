Portal chinês do eBay será controlado pela local Tom Online O maior portal de leilões da internet, o eBay, anunciará em breve a fusão de sua versão chinesa com a companhia local de produtos da internet Tom Online Inc., afirmou nesta terça-feira, 19, o jornal oficial "Xangai Daily". Segundo o jornal estatal, a empresa americana cederá o controle de seu portal chinês à Tom Online, e o anúncio formal acontecerá esta semana, como se revelou a partir de um e-mail de circulação interna do portal chinês do eBay, divulgado pelo site de informação local Donews.com. De acordo com esta informação, o eBay colocará a exploração direta de seu portal chinês nas mãos de uma sociedade mista controlada pela Tom em 51%, na qual o portal americano terá os outros 49%. Embora não se saiba os detalhes, a operação também tem o envolvimento da UMPay, empresa mista entre o operador de telefonia China Mobile e a gestora do sistema de cartões de crédito China Unionpay, que permite fazer pagamentos através de telefones celulares. Tanto a porta-voz da eBay na China, Linda Liu, como a vice-presidente executiva da Tom, Elaine Feng, e o porta-voz da China Mobile, Li Jun, disseram que não estão autorizados a fazer comentários sobre o assunto. A sociedade chinesa Tom Online é especializada em serviços de internet sem fio, sites de busca e mensagens eletrônicas, com cotação nas bolsas de Hong Kong e na Nasdaq (Nova York), e pertence ao grupo de comunicação Tom, proprietário de canais de televisão como "Guangzhou TV" e "China Entertainment TV".