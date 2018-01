Portal de vídeos YouTube recebe nova injeção de capital O site YouTube, que se tornou referência entre os internautas por hospedar gratuitamente vídeos de todo tipo, acaba de receber uma nova leva de investimentos no valor de US$ 8 milhões do grupo Sequoia Capital. Criado em 2005, o site já tinha recebido US$ 3,5 milhões da Sequóia em 2005. Hoje, o portal desfruta de uma enorme popularidade, com cerca de 35 milhões de vídeos sendo acessados todos os dias. O YouTube permite a qualquer um publicar e compartilhar clipes de vídeo, que vão de vídeos domésticos a trechos de videoblogs e que podem alcançar grande popularidade entre os usuários. O site, no entanto, também enfrenta sérios problemas nos EUA por hospedar vídeos pirateados com episódios de programas de TV e trechos de filmes.