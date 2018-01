Portal do Estadão inova com banners interativos atuando em conjunto O portal do Estadão estréia nesta sexta feira um novo formato de anúncios que rompe com o lugar-comum dos banners publicitários, usando animações que saltam entre os principais espaços da página, de forma integrada. Essa associação, aliada à interativade, é o mote do IntegradÃO, ferramenta que integra os anúncios superbanner, @banner e sky da home page do portal, permitindo a criação de peças que atuem de forma coordenada nestes espaços, mostrando conteúdos animados associados a cada um dos banners. A inovação não ficará restrita à tecnologia: nessa nova modalidade, o anunciante poderá contratar as áreas de anúncios de forma unificada, mantendo a exposição para os leitores do portal por 24 horas. "Além de garantir a exposição da campanha, eliminando o problema dos banners rotativos, a interatividade do IntegradÃO chamará a atenção dos visitantes do portal, viabilizando a criação de ações mais ricas e interativas, explorando o conceito de rich media", disse Claudio Santos, diretor comercial do Grupo Estado. A primeira peça a explorar essas possibilidades criativas foi desenvolvida pela agência DM9DDB, para o serviço de banda larga Speedy, da Telefônica. "O IntegradÃO ainda tem a vantagem de tornar tangível para o anunciante o retorno de seu investimento em marketing, já que ele terá a garantia de exposição de sua marca e campanha durante o período contratado", explica Sergio Kligin, gerente de publicidade do portal Estadão. Segundo o executivo, outra vantagem do formato é que ele irá simplificar a compra de mídia na internet, pois o anunciante saberá que 100% dos visitantes da página principal do portal visualizarão suas peças.