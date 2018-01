Portal do SPFW: o que tem de novo?

A São Paulo Fashion Week (SPFW) lançou no último dia 15 seu novo portal, que promete ser muito mais interativo e atrativo para os internautas. Diferente do que foi apresentado nos anos anteriores, a versão 2008 traz movimento, beleza, tecnologias atuais e é muito mais fashion. Segundo André Rodrigues, editor do site, "agora mudou, você acessa e fica intrigado, quer continuar lá, fuçando". "O objetivo é que ele continue atualizado durante o ano todo, independente do evento". Por enquanto, o conteúdo tem sido atualizado em tempo real por uma equipe de mais de 30 pessoas espalhadas pela SPFW, com média de 50 notícias por dia. A partir de hoje – último dia do evento –, é que será possível verificar se o site será atualizado com freqüência. O portal foi desenvolvido pela Agência Ginga, que é especializada em planejamento estratégico para projetos interativos. O trabalho foi realizado em dois meses e meio. CORES Mais fácil de navegar, cada seção possui uma cor fixa que, além de deixar o site mais colorido, torna mais fácil visualizar que tipo de notícia é aquela na página inicial. Por exemplo, as notícias em tempo real, da seção Fnews, são sempre identificadas em azul claro. Tudo o que é relacionado à SPFWtv, como fotos, áudios e vídeos, estão em azul escuro. E assim por diante. Para encontrar um vídeo em qualquer página do site, basta procurar pelo azul escuro, o que economiza um bom tempo. "Isso facilita bastante a navegação pelo site e também a busca por algo de seu interesse", diz Pedro Murray, sócio-editor de planejamento da Ginga. Outra aposta para tornar o site mais fácil de usar foi a inclusão de tags, palavras-chave que encaminham o internauta para tudo o que tiver sido publicado no site sobre o assunto. As ferramentas de busca também têm filtros mais refinados, com opções de data, categoria, etc. O objetivo é estimular a interatividade e possibilitar maior contato entre os estilistas, os profissionais da moda e o público. Segundo Murray, o novo "endereço é a cara da SPFW na internet. O usuário tem total liberdade e logo mais chegarão outras novidades". O antigo portal tinha em média 300 mil acessos por dia durante as edições da SPFW. O editor espera 50% de aumento com as mudanças durante a atual semana de moda. "O interesse das pessoas em continuar navegando era barrado pelas dificuldades do próprio site", diz Rodrigues. PERSONALIZAÇÃO Na seção mySPFW, o internauta pode se cadastrar e criar um espaço para escrever uma página pessoal, o FWblog. Pode até criar um avatar. Além disso, o mySPFW permite "xeretar" os perfis de outros participantes e comentar suas páginas. Outra área interessante é a SPFWtv, uma espécie de biblioteca eletrônica de vídeo, fotos e áudio, que utiliza a mesma tecnologia do YouTube. "Lá tem entrevistas que só a gente consegue, é uma grande central de conteúdos", diz Rodrigues. Alguns vídeos misturam o português e o inglês, algo bastante comum no mundo da moda. Não há legendas. O site está, até agora, bem focado na moda, mas a idéia é também englobar outros temas como design, arte e comportamento. A marca SPFW já possui outros filhotes como a revista Mag! e a FW house, um showroom que aproxima designers de compradores. Segundo Rodrigues, o objetivo é que o site passe a ter vida própria e se torne um endereço virtual para quem gosta de moda, independente da semana de desfiles.