Portal iG terá versão localizada do game Second Life O portal iG, ligado à Brasil Telecom, irá lançar no Brasil uma versão localizada para online Second Life (em português). Criado em 1999 nos EUA como um mundo virtual imersivo, o jogo reproduz um universo tridimensional onde as pessoas podem se encontrar, interagir e trocar produtos e serviços. Segundo dados divulgados pela Linden Labs, responsável pelo serviço, Second Life tem mais de 1,5 milhão de usuários cadastrados. A ´versão brasileira´ do serviço contará com cenários virtuais típicos do Brasil, como o morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Para participar do game, o usuário terá que comprar um lote no mundo virtual do jogo. Os valores não foram divulgados.