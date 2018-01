Portal lista jogos desenvolvidos no Brasil Um portal que reúnte vários exemplos de jogos criados por programadores brasileiros. Essa é a proposta do site Jogos Daqui, portal que foi criado por quatro entusiastas : Diego Giacomelli, Giusepe Casagrande, Edison Henrique e Sulema Andreassy. O site lista 128 jogos criados no Brasil, indo do clássico jogo de tiro em primeira pessoa Incidente em Varginha, que promove uma aventura baseada no suposto ET que foi capturado na cidade mineira, até o RPG online Erinia, que explora personagens do folclore nacional. Mas também há espaço para jogos de corrida 3D, games para celulares e até títulos de aventura como o game Acquaria (baseado no filme homônimo com os cantores Sandy e Júnior). O site traz ainda links para os sites das empresas brasileiras que elaboram os games , mostrando a criatividade dos desenvolvedores nacionais, como comprova matéria do repórter Diego Assis, na edição de hoje do caderno Link, publicado no jornal O Estado de S. Paulo. Outro endereço interessante sobre jogos nacionais é o Made in Brasil Games, que também traz links e comentários sobre os jogos criados por aqui, divididos por nome e tipo, com categorias como estratégia, corrida, esportes, vôo, RPG, 1ª e 3ª pessoa, entre outras. Criado pelos entusiastas Pedro Gibran Fonseca e Pedro Leite, o site mostra que o que não falta é garra na hora de mostrar o talento dos nossos criadores de jogos.