Portal MySpace lança ferramenta de notícias MySpace News O portal de redes sociais MySpace entrou nesta quinta-feira no negócio das notícias com o lançamento, que ainda está em fase de testes, de uma nova ferramenta chamada MySpace News que permite que seus usuários determinem o que outros membros lêem. Trata-se de uma iniciativa que coloca a MySpace, um dos sites mais populares da rede, mais próximo de um portal que inclui tudo, ao estilo do Yahoo. O MySpace News é uma mistura de elementos do Google News - site que junta histórias e as coloca por temas -, e serviços como o Digg, que recolhem sugestões de seus leitores e as classificam dependendo dos votos que elas obtêm. Mas, ao contrário do Digg, que se baseia no que é enviado por outros usuários, o MySpace pesquisará milhares de jornais na web e páginas de notícias, e agrupará os resultados em categorias como política ou tecnologia. Os usuários também poderão votar em cada notícia, o que ajudará a determinar qual é o projeto da página central. Da mesma forma que o Google News, o MySpace permitirá que os proprietários dos meios de imprensa excluam os artigos do serviço se assim o decidirem. Por outro lado, os artigos jornalísticos procedentes da News Corp., proprietária da rede de televisão Fox e outros meios de imprensa, além do MySpace, não terão tratamento especial, segundo assegura o novo serviço em sua página de internet.