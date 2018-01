Portal MySpace também venderá canções O portal MySpace, site de comunidades que tem forte atuação na divulgação de músicos e bandas, deve começar a vender músicas para download até o final de ano. Contudo, o serviço deve ficar restrito à comercialização de músicas de bandas alternativas e gravadoras menores, segundo analistas do mercado. É que o MySpace utiliza o popular formato MP3, que não carrega nenhuma tecnologia de proteção anticópia, o que torna o serviço pouco atraente para as grandes gravadoras. Atualmente, o site já disponibiliza arquivos musicais de bandas e músicos iniciantes para download gratuito. Os usuários do MySpace poderão definir o preço que quiserem para as canções, a partir de um mínimo que o portal estabelecerá para remunerar seus custos (a renda será dividida entre os usuários e o portal).