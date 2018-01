Portal oferece conteúdos acadêmicos na área da saúde Hoje é mais fácil encontrar material de referência acadêmica graças à eficiência de motores de busca como Google e Yahoo? Talvez para dados genéricos, pois encontrar dados aprofundados exige tempo e paciência, especialmente para a área acadêmica. Foi isso que levou o departamento de Informática em Saúde da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) a criar em seu portal uma lista com referências de quase 2 mil revistas científicas internacionais na área de saúde. Os títulos, na seção ?Bibliotecas?, estão divididos em especialidades e assuntos como anatomia, bioética, cancerologia, farmacologia, história da medicina, microbiologia, psiquiatria e veterinária. Ao clicar em cada um, o visitante tem listas com links para as publicações, a maioria de acesso livre. O usuário pode também procurar por nome, palavra-chave ou ordem alfabética. A maioria dos títulos está em inglês, mas a página dos títulos em português traz links para publicações como Arquivos brasileiros de cardiologia, Revista brasileira de biologia, Acta medica portuguesa, Pesquisa odontológica brasileira, Revista brasileira de psiquiatria e mais de cem outras. Outro destaque é a relação com 682 livros médicos, brasileiros e estrangeiros, que trazem o conteúdo gratuito e na íntegra para os interessados.