Portal reúne hotéis de todo o Brasil Foi lançado ontem o guia online Portal de Hospedagem, portal resultado de uma parceria entre Sebrae, Ministério do Turismo, Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur. O site permite escolher pela internet, em todo o Brasil, estabelecimentos hoteleiros de qualquer porte. A vantagem é que hotéis, pousadas e hospedarias de qualquer porte poderão se cadastrar diretamente no site. O endereço também deve auxiliar pequenos hotéis e pousadas nas negociações com fornecedores. A iniciativa tem apoio da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), que já anunciou a fusão de seu site com o portal, e será administrada pelo IMB (Instituto Marca Brasil). A concepção do projeto é da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe-USP) e a empresa escolhida para fazer a construção tecnológica e implantação do negócio foi a Bolsoni Tecnologia e Turismo. A proposta do portal, que já está no ar, é cadastrar gratuitamente até o final do ano cerca de 10 mil meios de hospedagem (MH). O cadastramento é gratuito e a única condição para a inclusão dos dados é que o hotel ou pousada tenha registro no Ministério do Turismo. Cada estabelecimento ganhará uma página com direito a seis fotos. Só irá pagar para estar no portal o MH que desejar uma exposição maior. De acordo com ABIH, o Brasil tem cerca de 23 mil meios de hospedagem, entre hotéis e pousadas. Cerca de 70% deles são de pequeno porte e a maioria não possui página na internet. Calcula-se, entretanto, que 75% dos estabelecimentos tenham acesso à Web e que, ao ganharem sua página dentro do portal, poderão relacionar-se com mais rapidez e eficiência com hóspedes potenciais. Compras eletrônicas O portal também ajudará os empreendimentos de pequeno porte a negociarem preços com os fornecedores. No próximo mês devem entrar em operação os serviços de Leilão reverso (o estabelecimento publica o que precisa comprar e o quanto está disposto a pagar e seleciona os fornecedores que tiverem as melhores ofertas) e Rodada de negócios (os meios de hospedagem unem-se para efetuar compras em grande quantidade, com melhores preços). Outras ferramentas incluem o E-procurement (automação do processo de compras na hotelaria) e Painel de ofertas (os fornecedores utilizam o site para divulgar seus produtos, ofertas e lançamentos). A expectativa é que o volume de compras e a livre competição entre os fornecedores baixe os custos finais de aquisição de produtos e serviços para os pequenos hotéis e pousadas. As cifras envolvidas nas negociações feitas através do portal deverão ser bastante significativas. Só como exemplo, os MH do Brasil hoje consomem um volume de 17 milhões de itens de cama, mesa e banho. Dessas peças, nada menos de 7 milhões precisam ser trocadas anualmente.