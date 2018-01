Portal Terra lança concurso de vídeos para internautas O portal Terra anunciou nesta semana o concurso de vídeos "Vc Diretor". A partir da próxima semana, internautas de todo País poderão publicar suas criações no portal Terra e concorrer a TVs de plasma de 42 polegadas, filmadoras e MP3 Players. Os vídeos ficarão disponíveis para votação em um site especial e os vencedores serão escolhidos pelos internautas e por uma comissão formada pelo Terra. O concurso terá as modalidades web e mobile (captação por celular). Os vídeos deverão ser classificados pelos concorrentes em uma das categorias: Animação, Entretenimento, Flagras, Música, Notícias, Pessoas, Animais, Esportes, Turismo e Games. O número de vídeos publicados por internauta é ilimitado. A cada semana, os internautas elegerão o melhor vídeo da semana nas duas modalidades. Os eleitos ganham um MP3 Player e estarão automaticamente na final do "Vc Diretor", que será realizada em março. Os finalistas concorrerão a votos dos internautas e do Terra. Os participantes poderão fazer suas próprias campanhas, divulgando o link de seus vídeos para que seus amigos participem da votação. Na final, cada modalidade terá dois vencedores, totalizando quatro ganhadores das TVs de plasma. Concurso Temático Além das categorias pré-definidas, a cada 15 dias, a comissão do Terra irá estipular um tema e os internautas votam nos vídeos mais divertidos. Nesta etapa, os vídeos web e mobile concorrem juntos. Os finalistas ganharão filmadoras. "Acreditamos que este concurso seja uma oportunidade para os internautas mostrarem sua criatividade na segunda maior mídia de massa do país, a internet", destaca Paulo Castro, diretor geral do Terra Brasil. Todo material enviado ao "Vc Diretor" fará parte do acervo Terra, que conta hoje com mais de 70 mil vídeos.