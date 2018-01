Portal YouTube já mostrou mais de 9 mil anos em vídeos Nem todo vídeo presente no portal YouTube é engraçado ou interessante, embora os arquivos disponíveis no endereço sejam responsáveis por muitas horas de diversão - e distração - não importando se o internauta acessa os arquivos de seu trabalho ou residência. Mas quantos vídeos já foram afinal mostrados pelo YouTube? Uma matéria publicada pelo Wall Street Journal dá uma idéia: desde o seu lançamento, o YouTube já exibiu o equivalente a 9305 anos de vídeo. Já o número de arquivos, ainda segundo o artigo, subiu de 5,1 milhão de vídeos para 6,1 milhões, ocupando, por enquanto, cerca de 45 Terabytes de espaço em servidores. Segundo dados da empresa de pesquisas Hitwise, o YouTube foi o serviço com maior percentual de visitas na categoria vídeo, com 42,94% dos usuários, seguid do MySpace Video, com 24,22% e Yahoo Vídeo Search com 9,58%.