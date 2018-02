Portaria regula política postal internacional brasileira O Ministério das Comunicações publicou nesta quarta-feira, 18, no Diário Oficial da União, Portaria que estabelece a política postal internacional brasileira. O texto também define as respectivas diretrizes e procedimentos a serem aplicados no âmbito das organizações intergovernamentais e das relações entre o governo brasileiro e os governos dos demais países, no que se refere a temas postais.