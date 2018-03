Portela é ovacionada como 'campeã' A Portela recebeu aplausos e foi ovacionada como "campeã" pelas celebridades que estão assistindo ao desfile das escolas de samba do Rio no camarote da cervejaria Nova Schin. Entre as mais empolgadas, com o samba na ponta da língua e bradando "sou Portela!", estava a cantora Fernanda Abreu, que assistiu o desfile ao lado da atriz Marisa Orth. Também declarando-se encantado com o desfile da escola azul e branco estava Selton Mello. O ator, que viveu o personagem de João Guilherme Estrella no filme "Meu Nome Não é Johnny", em cartaz nos cinemas, está no camarote acompanhado do irmão, o também ator Danton Mello.